ميوزك تون تطرح "مش زعلانة " للمطربة الشابة منة طارق

القاهرة_إسلام خيري
طرحت شركة ميوزك تون، فيديو كليب، بعنوان "مش زعلانة" للمطربة الشابة منة طارق لتصبح أول محجبة مصرية تصور فيديو كليب، وهو من إنتاج ميوزك تون.
الأغنية، من كلمات وألحان محمود التوني ووزعها عمرو الخضري، وقدم هندسة الصوتية محمد جودة، ومن إخراج أحمد علاء.
يذكر ان ميوزك تون اصبحت اهم منصه لصناعه النجوم واكتشاف المواهب، وقدمت العديد من الاصوات القويه علي الساحة الفنية.
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