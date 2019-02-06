تكريم صفية العمري بالدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

أعلن المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما عن اختيار المهرجان في دورته الثانية الفنانة الكبيرة صفية العمري لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان، عرفانا وتقديرا لرحلة عطاء وإبداع أثرت في أجيال و أثرت خلالها مختلف الفنون التي أجادتها جميعا، وتميزت فيها ببصمتها المتفردة وأصبحت صفية العمري علامة مضيئة وقدوة للأجيال. يشار إلي أن صفية العمري قدمت مونودراما لقطة من حياة ممثلة إنتاج مركز الهناجر للفنون. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : صفية العمري تؤكد أن السينما المصرية تعيش حالة من النشاط صفية العمري تنعي الفنان جلال عبد القادر

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