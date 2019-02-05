أصاله كتب - أحمد أيوب: كشفت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن رأيها في أحدث أغاني حماقي، وهي أغنية "م البداية"، كاتبة:" مو معقول شو حلوة أغنية حماقي غنا روعه مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس الأغنيه إسمها م البدايه ألّف مبروك ويسلم صوتك

يذكر أنه تعمل النجمة أصالة على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه منتصف شهر فبراير الجارى. مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس الأغنيه إسمها م البدايه ألّف مبروك ويسلم صوتكوحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر".يذكر أنه تعمل النجمة أصالة على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه منتصف شهر فبراير الجارى.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أصالة تكشف عن رأيها في أحدث أغاني حماقي "م البداية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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