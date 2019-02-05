يخت بلقيس يثير الجدل ومغردون يتّهمونها بالاستخفاف بمشاعر الفقراء

انتشر مقطع فيديو للفنانة بلقيس وهي تنتقل باليخت لإحياء حفلها في جدة.

واستعرضت بلقيس اليخت وقالت إنها متوجه للقيام ببروفات حفلها في جدة

وتساءل كثيرون، هل اشترت بلقيس يختاً، بينما نفى آخرون أن يكون اليخت ملكها أو ملك زوجها وقالوا إنّه ملك أحد رجال الاعمال، وهناك فئة ثالثة إتهمتها بالإستعراض، وسألتها عن الرسالة التي تقدمها من خلال هذا الفيديو الذي يؤذي مشاعر الفقراء، وأنها تناست الأوضاع المأساوية في البلاد العربية.

يشار إلى ان بلقيس أحيت حفلاً ناجحاً في جدة مع النجم العالمي شون بول، على هامش البطولة العالمية لمحترفي الغولف التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.