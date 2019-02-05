ديانا كرزون: حبيبي تهرّب من الزواج منّي في اللحظات الأخيرة

أكدت الفنانة ديانا كرازون في مقابلة لها مع الإعلامي صالح الراشد أنها لا تؤمن بوجود الحب الحقيقي في الحياة، وقالت إنّه ليس موجوداً، وإنّ معظم الزيجات قائمة على المصلحة، منتقدة الزيجات الإستعراضية التي تحولت إلى موضة، والتي تنتهي بالطلاق.

كما أشارت ديانا كرازون أنه أتيحت لها عدة فرص للزواج من شخصيات مهمة، وأضافت "بعضهم طلب أن يكون زواجاً سرياً أو عرفياً أو زواج مسيار، ولكني لست مضطرة لهذا النوع من الزيجات، ولا ينقصني شيء لكي أتزوج زواجاً علنياً".

وأضافت كرازون أنه تُعرض عليها مثل هذه الزيجات كونها مشهورة، وبسبب "الوضع العام"، وتابعت" الرجل الذي لا يحترمني الآن كفنانة لها إسم ووضع معين ويخجل بي أمام الناس، فانا أخجل به أيضاً أمام الناس، وبدل الخجل مني عليه أن يكون فخوراً بي لأني حبيبته. وعادة تحصل معظم الزيجات من الأوساط التي تتواجد فيها الفنانة خلال النصوير أو خلال جلساتها مع الملحنين والشعراء و عند إحياء حفل زفاف خاص، ولكني أفضل الزواج من خارج هذا الوسط".

كما أكدت ديانا كرازون أنها يمكن أن تعتزل من أجل الزواج، وأوضحت" كانت تربطني علاقة حب في الفترة الأخيرة بأحد الأشخاص ولكنه صار يخلق الذرائع لكي لا يتزوجني، فقلت له هل تريدني أن أعتزل! أنا أقبل بذلك، لأن الفن لا يدوم بل من سيدوم لي هو أنت وأولادي، ولكنه لم يتحمّل وكان صريحا معي وقال لي أتمنى لك شخصاً افضل مني لانني لم أكن على قدر المسؤولية".

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