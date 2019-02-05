أثناء استعدادها لإجراء عملية ليدها بعد علاج السرطان.. إليسا تواجه المرض مجدداً!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:28 مساءً -

لمناسبة اليوم العالمي للسرطان توجهت الفنانة اللبنانية إليسا إلى مواطنيها داعية إياهم إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية من أجل مكافحة مرض السرطان.

ولذلك جاء في تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر”: “مرض السرطان صار بكل عيلة بلبنانوما فينا نضل متجاهلينو”.

وأضافت: “زوروا معرض التوعية حول الأمراض السرطانيةيلي منظمتو جمعية بربارة نصار مع وزارة الصحة، من الجمعة 8 شباط للأحد 10 شباطحتى نتعلم كلنا كيف نتجنّب المرضأو نواجهو. اسآل مجرّب واسآل حكيم”.

ويشار إلى أن هذا جاء بعد إعلانها سفيرة للحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي من قبل وزارة الصحة اللبنانية في العام 2018.

وكانت الفنانة كشفت في وقت سابق أنها تستعد للخضوع لعملية جراحية جديدة لإزالة ورم ناتج عن تراكم المياه في يدها اليمنى على إثر خضوعها للعلاج الخاص بالسرطان.

وأعلنت ذلك خلال مشاركتها في ندوة “معركة ضد السرطان” أقيمت مؤخراً في دبيوقالت إن موعد العملية هو 15 فبراير الجاري.

وهو ما أوضحته في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني مارسيل غانم على شاشة قناة mtv اللبنانية.