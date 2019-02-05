الصفحة الرئيسية فن شاهدوا ياسمين عبدالعزيز بفيديو جريء تحدث ضجة.. ما السرّ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية وتظهر فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي تمارس التدريبات الرياضية بقوة.



وتخوض ياسمين التمارين بقوة استعداداً لمسلسلها الجديد “الملكة” الذي تخوض به سباق رمضان الدرامي وهو يعتمد بشكل أساسي على الكوميديا مع وجود بعض المشاهد التي تقوم فيها ببعض المغامرات التي تعتمد على اللياقة البدنية.

وكانت ياسمين قد أعلنت أنها لن تخوض السباق الدرامي هذا العام لعدم وجود سيناريو مميز يمكن أن تظهر به في هذا العام، إلا أنها تراجعت وقررت تصوير مسلسل “الملكة” بعد أن عرض عليها ووجدته مميزاّ.