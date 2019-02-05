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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:28 مساءً -
فاجأت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان رواد صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة التقطتها على طريقة السلفي واعتبرها الكثيرون من محبيها أنها وضعت نفسها في موقف سخيف.
فقد التقطت كيم كارداشيان البالغة من العمر 38 عاما مساء أمس الأحد الصورة في السيارة بينما كان يجلس خلفها زوجها مغني الراب كاني ويست (41 عاما) الذي ظهر وهو يستغرق في نومه من التعب وهي تقود السيارة، و قد حصدت الصورة في أقل من 24 ساعة على أكثر من 3.5 مليون إعجاب.
يذكر أن كاني ويست تمنته المعجبات زوجاً لهنّ بسبب المعاملة الملكية التي يخصها لكيم في حياتهما اليومية
كانت هذه تفاصيل خبر بسلفي.. كيم كارداشيان تفضح زوجها كاني ويست بوضعية محرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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