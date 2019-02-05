أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينجا في بنغلاديش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مخيمات اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش ونددت بتقاعس العالم عن منع حدوث الأزمة التي شهدت نزوح 730 ألف شخص من ديارهم.

وتحدثت نجمة هوليوود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل في مخيم كوتابالونج، وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إنها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 920 مليون دولار للاجئين الذين فروا من القمع العسكري الوحشي في ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش.

واتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية "بنية الإبادة الجماعية" أثناء الحملة العنيفة التي قضت على المئات من قرى الروهينجا في غرب ولاية راخين.

وتنفي ميانمار هذه التهمة وتقول: إن الحملة كانت رد فعل على تهديد المتشددين وتعهدت بالترحيب بعودة اللاجئين.