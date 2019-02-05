بالفيديو| انهيار نهال عنبر في عزاء والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب بهاء حجازي
تصوير- هاني رجب:
دخلت الفنانة نهال عنبر في نوبة بكاء خلال تلقيها عزاء والدها مساء اليوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية.
وتوافد عدد من نجوم الفن على عزاء والد الفنانة نهال عنبر،وكان من بين النجوم، الفنانات نبيلة عبيد، وإلهام شاهين، ووفاء عامر، وعفاف شعيب، ويسرا، وريم البارودي، إلى جانب أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أحمد البدري، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.
كما شهد العزاء خلال الساعات الأولى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شهيرة، بشرى، لقاء سويدان، رانيا محمود ياسين، إنجي وجدان، ومنى زكي، ورجاء حسين، والإعلامية لينا شاكر، وشيرين، ودلال عبد العزيز.
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