صورة| مي عز الدين تعتذر لزينة لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
اعتذرت الفنانة مي عز الدين لزميلتها زينة بسبب عدم تمكنها من حضور حفل عيد ميلادها الذي أقيم اليوم الثلاثاء.
ونشرت مي عز الدين عدة صور تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التصوير وأخدني من عيد ميلادك يا قمري.. كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة مي، ربنا يحميكي إنتي وولادك يا رب . بحبك يا زينتي".
وبدأت مي عز الدين تصوير دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" من بطولة محمد أنور وحسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.
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