بالصور| أنجلينا جولي في زيارة رسمية لمخيمات اللاجئين في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قامت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، بزيارة رسمية لعدد من مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، ضمن بعثة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك صباح اليوم الثلاثاء.

وتحدثت أنجلينا خلال تواجدها بأحد المخيمات عن فخرها بالتواجد هناك، كما أكدت خلال حديثها عن أهمية أن يكون لهؤلاء اللاجئين وطن ينتمون له، مؤكدة أن الطريقة التي يتعاملون بها تخجل الجميع.

وأضافت:" لقد وصلنا إلى هذا بفضل سنوات عدة من التفرقة العنصرية"، كما ستقوم أنجلينا خلال زيارتها بعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين داخل البلد، منهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء.

وتحرص أنجلينا على التواجد بعدد من مخيمات اللاجئين حول العالم، كونها أحد سفراء النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحرصها على الوقوف بجانبهم ومساعدتهم ودعمهم بكافة الطرق والسبل المتاحة.

يذكر أن أنجلينا جولي تواصل تصوير الجزء الثاني لفيلم الفانتازيا "Maleficent" والمقرر طرحه تجارياً بحلول عام 2020.

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