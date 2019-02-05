بالصور| الجمهور يتفاعل مع استعراضات "الزائر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تفاعل الجمهور مع استعراضات عرض "الزائر"، الذي يعرض حاليًا على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات .

وتضمن العرض استعراضات من جنسيات مختلفة لأبطال العرض، ضمن الاحتفال بزواج إحدى بطلات العرض قبل قدوم الزائر.

وتعرض المسرحية للمرة الثانية لدعم مبادرة حياة كريمة بعد أن شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

يشارك في بطولة المسرحية التي يقدمها المخرج الكبير خالد جلال، مجموعة من مواهب مركز الإبداع الفني والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى جانب مجموعة أخرى من دول أجنبية منها، بيرو، وأندونسيا، والكاميرون،الكونغو، وفيتنام، ونيبال إلى جانب عدد من الدول العربية.

وتسلط المسرحية الضوء على تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان.

المسرحية تعرض بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم ٩ فبراير، لدعم مبادرة "حياة كريمة" بمركز المنارة للمؤتمرات