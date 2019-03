تعرف على قائمة "أفضل تصوير سينمائي" بترشيحات الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أسابيع قليلة تفصل عشاق الأوسكار عن حفل توزيع الجوائز الـ91، الذي تتنافس فيه نخبة من ألمع نجوم هوليوود على عديد من القوائم، بينها قائمة أفضل تصوير سينمائي.

تضم القائمة أفلام "Cold War"، "A Star is Born"، "Never Look Away"، "Roma"، "The Favourite".

Cold War

الفيلم مرشح لـ3 جوائز أوسكار هذا العام، عن أفضل فيلم أجنبي، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج.

عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا بالمسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وفاز بجائزة "أفضل مخرج"، وسط إشادات واسعة بنجاح المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي في حجز مقعد وسط الكبار في هوليوود.

أما المصور البولندي لوكاش زال، والمرشح هذا العام ضمن قائمة "أفضل تصوير سينمائي"، فإنه يطأ سجادة الأوسكار للمرة الثاني، بعد ترشحه عن فيلم "Ida" عام 2013.

A Star is Born

يدخل الفيلم أوسكار هذا ضمن قائمة "أفضل تصوير سينمائي"، والمرشح لها مدير التصوير الأمريكي ماثيو ليبتيك، الذي رُشح من قبل عن نفس القائمة بفيلم دراما "Black Swan" عام 2010.

"A Star is Born" يتشارك في بطولته النجمين العالميين برادلي كوبر وليدي جاجا.

Roma

نجح المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون في التأكيد على كونه أكثر المخرجين حنكة وخبرة في هوليوود خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد نجاح "Roma" في عدد من المحافل السينمائية العالمية ونيله عدد كبير من الجوائز.

ويرشح ضمن قائمة "أفضل تصوير سينمائي" هذا العام مخرج العمل ألفونسو كوارون، الذي فضل تصوير الفيلم بنفسه غير مستعين بأي من مديرين التصوير العالميين.

Never Look Away

نجح الفيلم الألماني "Never Look Away" في لفت أنظار النقاد والجماهير بعد نجاحه عالميًا العام الماضي، ومشاركته بعدد من المهرجانات والمحافل السينمائية، التي فاز فيها بجائزة تكريمية كأفضل فيلم بالمسابقة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، ورشح عنه مؤخرًا ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".

ويترشح الفيلم هذا العام ضمن قائمة "أفضل تصوير سينمائي" لمدير التصوير الأمريكي كالب ديشانيل، الذي رشح 5 مرات من قبل، كانت بدايتها بفيلم "The Right Stuff" عام 1983، نهاية بفيلم "The Passion of the Christ" عام 2005.

The Favourite

رُشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار هذا العام، من بينها ترشحه لقائمة "أفضل تصوير سينمائي" لمدير التصوير الإيرلندي روبي راين، الذي نجح مؤخرًا في حصد عدد من الجوائز أهمها ترشحه لجائزة "اختيار النقاد"، و"بافتا البريطانية"، لتقرر الأوسكار تكريمه وترشيحه لأول مرة بمسيرته، وسط منافسة شرسة على الجائزة.