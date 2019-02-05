حكيم السينما الصينية رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في "شرم الشيخ الأسيوي"

صورة ارشيفية

كتب - محمد فهمي:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي اختيار الصين ضيف شرف المهرجان في الدورة المقبلة المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.



ومن جانبه قال الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان إن رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة سوف يكون المخرج الصيني الكبير شيه في Xie Fei والذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها فيلم "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين عام

1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عام 1990، كما يعرض له فيلمين تكريما له وندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح.وأوضح محمد سيد أن الفيلم الصيني "الضلع" أو "The Rib" إخراج وي زانج ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما ينافس الفيلم الصيني " Mr Big " إخراج تونج شينجيا في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، كما ستعرض أيضا مجموعة من الأفلام الصينية كنظرةعلى السينما الصينية المعاصرة، والتي تعكس أهمية السينما الصينية، وتبين هذه الأفلام الأسلوب الخاص والمتميز في السينما الصينية خاصة في الإخراج والتصوير والإضاءة والديكور والتمثيل.يأتي ذلك الاحتفال بالتعاون مع المركز الثقافي الصين وعلى رأسه المستشار الثقافي الصيني شي يوه وين حيث ستقدم فرقة فولكلور صينية عرضا راقصا في حفل افتتاح المهرجان.المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، و المخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطلاق أربع دورات لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ثم أطلقت مهرجان شرم الشيخ السينمائي.