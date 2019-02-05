آمال ماهر تعليقًا على حفلها في مسرح المنارة: اللي جي لسة كتير

كتب - أحمد أيوب:

علقت الفنانة آمال ماهر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي حفلها فى مسرح المنارة، كاتبة:" الموسيقى اللي بنصدقها هي الموسيقى اللي تقدر توصل لأخر جزء في إحساسنا".

وأضافت :"أتمنى إن يكون احساسي وصل يوم الحفلة.. أنا سعيدة بدعمكم للألبوم وأني شفتكوا في مسرح المنارة.. إلي جي

لسة كتير تابعوني".

يذكر أن أحيت آمال ماهر، منذ قليل، حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح المنارة في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر الحفل المطرب أحمد فهمي، ومحمد نور، ومي كساب، وهاني رمزي، ومحمد الشرنوبي، وسارة الطباخ،

ونادر نور وزوجته.

وافتتحت آمال حفلها بأغنية "أصل الإحساس" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، حرصت في بداية فقرتها على الاعتذار عن تأخر الحفل، كما وجهت كلمة شكر لفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، بعدها قدمت "قالو بالكتير يومين" التي حصدت المزيد من هتافات الإعجاب.