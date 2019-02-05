الصفحة الرئيسية فن مفاجأة جديدة من هيفاء وهبي.. هل ستطلق خط أزياء بإسمها!

اعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مفاجأة جديدة تحضرها لمحبيها وذلك من خلال بعض العبارات التشويقية التي نشرتها على مجموعة من الصور، الامر الذي فتح باب الاسئلة أمام الجمهور.

واكدت مصادر ان النجمة اللبنانية ستطلق خط أزياء باسمها، فتارة تنشر صورة لـLabel يحمل اسمها، ومرة ازرار تحمل أول حرفين من اسمها HW.من جهة ثانية، لا تزال علاقة وهبي بمدير أعمالها محمد وزيري تثير الجدل، حيث يعتبر العديد من المتابعين أن بينهما قصة حب، حيث نشر صورة لهيفاء مكتوب عليها “حب” باللغة الإنكليزية وعلق عليها كاتبا: “قبل هيفا كانت حياتي (حزينة).. وبعد ما دخلت حياتي بقت (جميلة وكلها حب)”، مستخدما مجموعة من الايموجي الطريفة تعبيراً عن حبه الكبير لها.

وأثارت هذه التغريدة ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، وانقسمت التعليقات بين من أكد أنها علاقة صداقة قوية ومن رأى بأنها علاقة حب متينة.