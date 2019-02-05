شاهدي.. هكذا احتفلت نادين نجيم بعيد ميلادها في الشارع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانةُ اللبنانيةُ نادين نسيب نجيم متابعيها على السوشيال ميديا، أجواءَ الاحتفال بعيد ميلادها.

وكشفت نادين في الفيديو الذي نشر على "الاستوري" عن المفاجأة التي حضّرها لها مجموعة من معجبيها، حيث أحضروا كعكة كبيرة مكوّنة من عدّة أدوار، بالإضافة إلى استقبالها بالموسيقى والطبول في الشارع أمام منزلها.

ووجّهت نادين الشكر لجميع الفانز الذين شاركوا في تحضير هذا الاحتفال، معربةً عن سعادتها البالغة، إذْ شاركتهم الرقص على أنغام الموسيقى والطبول أمام منزلها في الشارع.

وسبق أن نَفَت نادين أنها رفضت أعمالاً فنية بسبب المال، مشيرةً إلى أنها لم تندم على أيّ عمل قامت بالمشاركة فيه، وتذكّرت بداياتها الفنية عندما قامت بعمل مقابل مبلغ قليل جدًا من المال.

وكانت الممثّلة اللبنانية، نادين نجيم، قد حصلتْ على لقب "أفضل ممثلة لعام 2018"، بحسب استفتاء "فوشيا" السنوي، الذي فتح باب التصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى 30 ديسمبر 2018.