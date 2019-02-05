شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "#ريهام_سعيد" يتصدر تويتر بعد حلقة أمس في برنامج "صبايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "#ريهام _سعيد" تريند "تويتر" وذلك عقب إطلاقها مبادرة لعلاج 100 طفل مصرى مصاب بمرض القلب، وذلك عبر برنامجها "صبايا"، على فضائية "الحياة".

وأعلن حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، دعمه للحملة، كما تضامن العديد من الإعلاميين ومنهم الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” والإعلامية شريهان أبو الحسن، ونجم الأهلى السابق عماد متعب، وأيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، والإعلامى سيف زاهر؛ والدكتور توفيق عكاشة، وشريف مدكور ومقدمة برامج الطبخ الشيف أسماء والإعلامية لبنى عسل.

وأعلنت ريهام سعيد، رقم الحساب: 1220001000001031، بجميع فروع بنك مصر للتبرع للحالات.

يذاع برنامج "صبايا" يوم الأحد والإثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساء، ومن إخراج أحمد حسين.