شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده ومنى زكى فى عزاء والد نهال عنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة نهال عنبر، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث تتلقى العزاء الفنانة نهال عنبر وشقيقتها بهرة عنبر، فيما يتلقى ابن الفنانة عزاء الرجال.

وكان من بين الحضور الفنانة مني زكي ووالدتها، والفنانة عبير منير ، والفنانة رجاء حسين، والفنانة شيرين، والفنانة القديرة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة شهيرة، والفنانة فيفي عبده، وندى بسيوني، وعزة مجاهد والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة دنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، والفنان إيهاب فهمي، ومحمد محسن جابر، وآخرون.

يذكر أن والد نهال عنبر توفي الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.