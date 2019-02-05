شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرح الطليعة بعد تجديده بمسرحية "شباك مكسور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن الفرقة تستعد لافتتاح العرض المسرحى"شباك مكسور " الذى تجرى بروفاته حاليا والمنتظر افتتاحه فور افتتاح مسرح الطليعة بالعتبة.

شادى الدالى مخرج العرض، قال إن عرض شباك مكسور هو قصة أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم .

" شباك مكسور" تأليف رشا عبد المنعم، بطولة أحمد مختار ، نادية شكرى، مجدى عبيد، وليد أبو ستيت، على كمالو، ربا الشريف، مروى كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم ، توزيع موسيقى شريف الوسيمى، إضاءة أبو بكر الشريف، و من إخراج شادى الدالى.