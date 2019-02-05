بالصور.. شهيرة ترتدي"كاب" في عزاء والد نهال عنبر

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حرصت الفنانة شهيرة، على حضور عزاء والد نهال عنبر لمواساتها، ضمن العديد من الفنانين الذين حرصوا على حضور العزاء، وظهرت بغطاء للرأس في العزاء.
وكانت شهيرة ظهرت منذ أيام مع سهير رمزي من دون حجاب، لا تضعان أي غطاء للرأس، خلال حضورهما بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات
وفي الفترة الأخيرة كانت شهيرة وسهير رمزي يظهران بغطاء على الرأس مثل "الكاب" أو "قبعة".
يشار إلى أنه شيعت جنازة الراحل يوم الأحد 3 فبراير من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
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