بالصور..مدحت صالح يتألق في حفل "ألو ايجيبت".. ورامي رضوان يقدم المؤتمر الوطني

كتبت_إسراء البيهوني

أحيا الفنان مدحت صالح، حفلاً غنائيا لصالح المؤتمر الوطنى "ألو ايجيبت"، وقدم العديد من أغنياته الشهيرة مثل: "زاي ما هي حبها، بحلم علي قدى، نازل وراكي وانا ماشى، كوكب تانى، الدنيا لو هتيجى، تملي في قلبى، وأنا ويايا بعيش، بالياتشو، ولا تسوى دموع، 3 سلامات، النور مكانه في القلوب".

شارك فى تقديم المؤتمر الإعلامي رامى رضوان، وأقيم الحفل تحت شعار "المؤتمر الوطني لأنظمة الإطفاء والتكييف" برعاية شركتي بي أم سي وأنفينيتى، ونظمت الحفل هدير ممدوح.

ومن جانبه أعرب الفنان مدحت صالح عن مشاركته فى هذا الحفل والذى يمثل دعم كبير للاقتصاد المصرى.

وأشاد "صالح" بفكرة المؤتمر وإعادة ضخ الاستثمارات

من جديد، مؤكدا عل ان المناخ الحالى يسمح بالعمل الجاد فى مصر، وأن هذا نتاج الاستقرار خلال السنوات الأخيرة.

كما دعا "صالح" فى ختام فقرته الغنائية كل من محمد علاء المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجلس أدارة مجموعة "ألو ايجيبت" ، وأحمد عامر المدير التنفيذي لشركة "انفينيتي"، وعماد سلامة المدير التنفيذي لشركة بي أم سي لأنظمة التكييف، من أجل شكرهم على مجهودهم الكبير ودعم اقتصاد مصر.