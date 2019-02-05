أحيا الفنان مدحت صالح، حفلاً غنائيا لصالح المؤتمر الوطنى "ألو ايجيبت"، وقدم العديد من أغنياته الشهيرة مثل: "زاي ما هي حبها، بحلم علي قدى، نازل وراكي وانا ماشى، كوكب تانى، الدنيا لو هتيجى، تملي في قلبى، وأنا ويايا بعيش، بالياتشو، ولا تسوى دموع، 3 سلامات، النور مكانه في القلوب".
شارك فى تقديم المؤتمر الإعلامي رامى رضوان، وأقيم الحفل تحت شعار "المؤتمر الوطني لأنظمة الإطفاء والتكييف" برعاية شركتي بي أم سي وأنفينيتى، ونظمت الحفل هدير ممدوح.
ومن جانبه أعرب الفنان مدحت صالح عن مشاركته فى هذا الحفل والذى يمثل دعم كبير للاقتصاد المصرى.
وأشاد "صالح" بفكرة المؤتمر وإعادة ضخ الاستثمارات
كما دعا "صالح" فى ختام فقرته الغنائية كل من محمد علاء المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجلس أدارة مجموعة "ألو ايجيبت" ، وأحمد عامر المدير التنفيذي لشركة "انفينيتي"، وعماد سلامة المدير التنفيذي لشركة بي أم سي لأنظمة التكييف، من أجل شكرهم على مجهودهم الكبير ودعم اقتصاد مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..مدحت صالح يتألق في حفل "ألو ايجيبت".. ورامي رضوان يقدم المؤتمر الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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