تأجيل حفل توزيع جوائز جمعية كتاب ونقاد السينما

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تأجيل حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم الروائي المصري الطويل التي عرضت خلال العام الماضي 2018 لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن يقام الحفل في السادسة مساء الأربعاء 13 فبراير الجاري بقاعة الحضارة بالمركز القومي للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على أن يتم توزيع الجوائز بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وكانت لجنة التحكيم التي شكلتها الجمعية برئاسة مدير التصوير سعيد شيمي قد ضمت في عضويتها الكاتب والمخرج د.عصام الشماع، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والفنان أحمد وفيق والناقد محمود عبدالشكور.
وكانت الجمعية قد أعلنت على الجوائز حيث حاز الفنان شريف دسوقي على جائزة التمثيل الخاصة عن فيلم "ليل خارجي"، وحصلت الفنانة غادة عبد الرازق على أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "حرب
وجاءت جائزة أفضل تصوير مناصفة بين رءوف عبد العزيز عن فيلم "كارما"، وفيدريكوسيشكا عن فيلم "يوم الدين"، بينما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن "تراب الماس"، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم "طلق صناعي"، وأحسن مونتاج للمونتير باهر رشيد عن فيلم "حرب كرموز".
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