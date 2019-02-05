شاهد .. ميريام فارس بإطلالة كلاسيكية عبر الانستجرام

المطربة اللبنانية ميريام فارس

كتبت_إسراء البيهوني

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقت

فيها بالكاجول الذي أبرز جمالها ورشاقتها.وعلقت ميريام على الصورة قائلة: "لاشيءيتفوق على الطاقة التى تخرج منها فى يوم مشمس".

من المعروف أن ميريام فارس عادت لإحياء عدد من الحفلات الغنائية وآخرها فى أبو ظبى والبحرين.