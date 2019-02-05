نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
وظهرت هنا في صور أربع بإطلالة الأميرات الكلاسيكة، لكن بتعبيرات وجه وحركات مختلفة، وحصدت الصور آلاف الإعجابات ومئات التعليقات في دقائقمعدودة.
يذكر أن آخر أعمال هنا الفنية كانت فيلم "الديزل" ومسلسل "أرض النفاق" العام الماضي، بالإضافة لظهورها ضيفة شرف في فيلم "عياري ناري"، كما اعتذرت عن عدم الاستمرار في فيلم "محمد حسين"
وتزوجت هنا قبل أشهر من الفنان أحمد فاروق فلوكس، عقب عرض مسلسهما "نصيبي وقسمتك 2"، وظهرا معا في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه شريف منير وابنته اسما، وحققت الحلقة مشاهدات عالية على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا شيحة تتألق بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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