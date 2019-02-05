تعرف علي قائمة حفلات عيد الحب

كتبت_إسراء البيهوني

يستعد عدد كبير من من كبار المطربين لأحياء كبري حفلاتهم خلال فبراير الحالي داخل مصر وخارجها، من أجل الأحتفال بعيد الحب المقبل.

ويقف محمد حماقي أمام جمهوره فى حفل كبير لأول مرة منذ طرح ألبومه "كل يوم من ده" في نادي الشمس يوم الخميس المقبل 7 فبراير، ويتولى تنظيمه وليد منصور.

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفلا كبيرا فى نفس اليوم بمشاركة المطرب الكويتي

عبد الله الرويشد على مسرح جابر الأحمد الثقافي بالكويت ضمن فعاليات "هلا فبراير".

أما اللبنانية كارول سماحة تستعد لإحياء حفل كبير في دار أوبرا أوكرانيا يوم 7 فبراير أيضا، وبعدها بيومين فى التاسع من فبراير يقام حفل المطربة فايا يونان على مسرح "الماركيه" بالتجمع الخامس بالقاهره.

ويعود الفنان مدحت صالح لجمهور المسرح

الكبير فى دار الأوبرا المصرية فى أولى حفلات دار الأوبرا في عيد الحب يوم 12 فبراير، وفى اليوم التالي تقدم ريهام عبدالحكيم حفلا خاصا على المسرح نفسه.

ويقدم أيضا الفنان هاني شاكر حفلا بدار الأوبرا المصرية يوم 14 فبراير، وعلى مسرح المنارة بالتجمع الخامس يقدم الدي جي العالمي "أفروجاك" أولى حفلاته في مصر يوم 15 فبراير، بمشاركة فريق "شارموفرز"، وينظمه وليد منصور.

وعقب طرح أغاني ألبومه "وطن" يقف الملك محمد منير في الإمارات ويلتقى بجمهور القرية العالمية في يوم 15 فبراير.