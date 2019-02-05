طارق صبري للوفد:"كنت متوقع نجاح ساعة رضا"

كشف الفنان طارق صبري، عن مدي سعادته بنجاح فيلم "ساعة رضا"، مضيفا انه يعد تجربه مختلفة بالنسبه له، لتجسيده شخصية مميزة عما قدمة في أدواره السابقة، مرددا:" كنت متوقع نجاحالفيلم".
وتابع "صبري"، في تصريحات خاصة للوفد، أن الفنان أحمد فتحي فنان موهوب يحب عمله ويتقنه بجدارة، الأمر الذي ترتب عليه نجاح الفيلم، بالأضافة
جدير بالذكر أن فيلم "ساعة رضا" بطولة كل من أحمد فتحي، دينا فؤاد، طارق صبري، محمد ثروت، وغيرهم من كبار النحوم.
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