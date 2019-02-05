شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل بولادة طفلتها الثالثة والان مع التفاصيل
احتفلت المغنية اللبنانية بولادة طفلتها الثالثة ليا، وذلك عبر حسابها الخاص على "أنستقرام" من خلال فيديو نشرته، الإثنين، وفقا للعين الإخبارية.
الفيديو الذي نشرته نانسي عجرم تضمن قلوبا طائرة عبر بالونات مكتوب عليها مرحبا، واسم طفلتها ليا، بينما كتبت تؤكد أنها تشعر بأن هذا الإحساس بالأمومة يبدو وكأنها تستشعره لأول مرة في حياتها، وذلك بالطبع رغم إنجابها طفلين سابقين هما إيلا وميلا.
يذكر أن الفنانة أعلنت حملها في بداية شهر أغسطس/آب 2018، ونشرت صورة تظهر فيها ابنتاها وهما تحملان لافتتين كتبت عليهما عبارات تشير إلى أنّهما ستصبحان شقيقتين لطفلٍ صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بولادة طفلتها الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.