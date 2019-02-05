شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل بولادة طفلتها الثالثة والان مع التفاصيل

احتفلت المغنية اللبنانية بولادة طفلتها الثالثة ليا، وذلك عبر حسابها الخاص على "أنستقرام" من خلال فيديو نشرته، الإثنين، وفقا للعين الإخبارية.

الفيديو الذي نشرته نانسي عجرم تضمن قلوبا طائرة عبر بالونات مكتوب عليها مرحبا، واسم طفلتها ليا، بينما كتبت تؤكد أنها تشعر بأن هذا الإحساس بالأمومة يبدو وكأنها تستشعره لأول مرة في حياتها، وذلك بالطبع رغم إنجابها طفلين سابقين هما إيلا وميلا.

يذكر أن الفنانة أعلنت حملها في بداية شهر أغسطس/آب 2018، ونشرت صورة تظهر فيها ابنتاها وهما تحملان لافتتين كتبت عليهما عبارات تشير إلى أنّهما ستصبحان شقيقتين لطفلٍ صغير.