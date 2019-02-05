“نيو لوك” مالوما حديث مواقع التواصل الإجتماعي! – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: فاجأ النجم الكولومبي العالمي مالوما الجمهور بـ”نيو لوك” مختلف عن إطلالاته السابقة.

وقصّ مالوما شعره بشكل ملحوظ، وشارك محبّيه بصور ولقطات حصرية كشف فيها عن التغيير الواضح في مظهره الخارجي.

صور مالوما حققت رواجًا واسعًا في صفوف روّاد الإنترنت فتحوّل الـ”نيو لوك” الخاص به إلى حديث السوشيل ميديا في كل مكان.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف.