شاهيناز تكشف سبب قرار خلعها الحجاب

متابعة بتجــــــــــــــرد: حلّت الفنانة شاهيناز، نجمة “ستار أكاديمي”، ضيفة على برنامج “واحد من الناس” الخاص بالإعلامي عمرو الليثي.

وخلال الحلقة تمّ التطرق الى موضوع الحجاب الذي خلعته شاهيناز بعدما ارتدته مدة 8 سنوات.

وأكدت شاهيناز أنها لم تندم يومًا على ارتداء الحجاب، مشددة على أن زوجها لم يتدخل بقرار ارتدائها الحجاب.

وفي سياق متصل، فقد أوضحت شاهيناز أنها لم تبتعد عن الفن طوال فترة ارتدائها الحجاب وإنما أصدرت ألبومًا بعنوان “الصعب هيعدي”، وقدمت أيضًا عدة أغان منفردة.

وشدّدت شاهيناز خلال المقابلة على أنها ليست نادمة على خلع الحجاب، موضحة أن قرارها هذا جاء بعدما وجدت أن هناك من يحاول أن يفرض عليها طريقاً فنياً معيناً من خلال حصرها في غناء الأناشيد الدينية والابتعاد عن الأغاني الرومانسية.