بعد طول انتظار.. الكشف عن حقيقة بيضة الرقم القياسي على انستجرام – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: تمّ أخيرًا الكشف عن هوية “البيضة” الشهيرة التي حطمّت الرقم القياسي لأكثر صورة تحصد إعجابات عبر إنستغرام.

فتبيّن أن الصورة الأكثر شعبية على الإطلاق على انستغرام هي جزء من حملة توعية بالصحة العقلية.

وتمّ الإعلان عن هويّة البيضة التي تعرف باسم “يوجين” من خلال فيديو يظهر تصدّعها بعد “الشعور بالضغط” من كل الاهتمام الذي تلقته.

ويكمل المقطع برسالة منشورة إلى جانب البيضة المكسورة طلب فيها من الناس الحصول على مساعدة إذا شعروا بضغط نفسي.

يذكر أن صورة البيضة كسرت الرقم القياسي العالمي الذي حققته كايلي جينر بحصدها 18.7 مليون إعجاب، ووصلت صورة البيضة إلى أكثر من 52 مليون إعجاب.