أحلام تتصدّر سباق الأغاني في الخليج

متابعة بتجــــــــــــــرد: تعيش النجمة الإماراتية أحلام نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتتصدّر الأغنية المرتبة الأولى في سباق الأغاني بعدد من البلدان العربية وتحديدًا في الخليج العربي.

أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أيام معدودة.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية تعتبر الأولى التي تفرج عنها أحلام من ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “أبرحل”: