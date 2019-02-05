جورج وسوف يغني الحب في دمشق

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة دمشق بمناسبة عيد الحب.
ومن المقرر أن يقدّم جورج وسوف باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة مساء 14 شباط/فبراير الجاري في أحد الفنادق الكبرى هناك.
الجدير ذكره أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية كان كليب أغنية “حال الجريح”، من كلمات صابر كمال، ألحان عادل العراقي، توزيع طوني سابا وإخراج مايا عقيل.
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