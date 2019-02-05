وفاة الفنان اللبناني أمين الباشا عن 86 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان اللبناني أمين الباشا، ليل الاثنين الثلاثاء، عن 86 عاما في بيروت، بعد مضاعفات صحية، بحسب ما أفاد مصدر في عائلته.

وقال المصدر "توفي أمين الباشا بعد منتصف الليل في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت حيث كان يعالج منذ ثلاثة أسابيع".

وأوضح أن الفنان الراحل كان يعاني من مضاعفات الإصابة بمرض القلب والتهاب رئوي.

وسيشيّع أمين الباشا إلى مثواه الأخير في بيروت الأربعاء، وفقا للمصدر.

ولد أمين الباشا في بيروت عام 1932. ودرس في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في العام 1957 ثم تابع دراساته العليا في فرنسا.

وهو يُعد من كبار الفنانين التشكيليين في لبنان، وقد أنتج على مدى عقود طويلة أعمالا فنية بين الرسم والنحت إضافة إلى الكتابة.

عرضت أعماله في معارض لبنانية وفي الخارج مثل باريس ومدريد. وخاض تجربة إبراز العلاقة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي في معرض أقيم في باريس في 1998، قبل ان ينتقل الى بيروت.

نعته صحيفة "النهار" الثلاثاء بوصفه بـ"رسّام المدينة، وإيقاعات الشارع، والمقهى، والبحر، والأفق، والسماء، والهواء، والحبّ، واللغة، والشجرة، والغيمة، والتفاحة، والوردة، والرحيق، والعطر، والصمت، والظلّ، والموسيقى"، معتبرة أنه "رتّب للوحته مكانتها العالمية".

بعض أعمال أمين الباشا معروضة في متاحف منها متحف معهد العالم العربي في باريس.