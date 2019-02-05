- 1/2
- 2/2
Feb 05, 2019
“بسكنك بعيوني” هي الأغنية الجديدة التي أطلقها النجم جوزيف عطية حصريًا عبر أنغامي.
هذه الأغنية التي يحتفي بها عطية بالحبيبة ومن خلالها بكل النساء، تأتي عشية عيد الحب حاملة إيقاعات الفرح وكلمات الغزل وفي كل جملة منها دلال للمرأة.
في إطار إنتاجاتها وإصداراتها الخاصة Anghami originals تتفرّد أنغامي بنشر “بعيوني” بنسختَيْها الـ (accoustic) والـ (dance).
أما المميز في هذا الإصدار فهو أن أنغامي ستضع القرار في يد المستمعين. للمرة الاولى سيختار المستمعون ايا من النسختين سيرافقها فيديو كليب. فالنسخة التي تنال العدد الاكبر من الاستماعات على تطبيق انغامي مباشرة بعد ليلة عيد الحب هي التي ستبث لاحقا على طريقة فيديو كليب كان قد صوره عطية في ايطاليا تحت ادارة المخرج جاد شويري.
يذكر أن بعيوني هي من كلمات عامر لاوند والحان علي حسون والتوزيع لعمر صباغ.
لسماع الاغنية اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بالصوت-“بعيوني” تجربة مختلفة لجوزيف عطية عشية عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.