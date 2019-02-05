جويل مردينيان تقع في المحظور.. فهل تقصدت عرض هذه المنتجات "الجنسية"؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان فيديو عبر سناب شات قامت من خلاله بتصوير مشهد تلفزيوني يُظهر زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات كنوع من الإشادة بهذه الخطوة.

غير ان مردينيان عند تصويرها للفيديو ونشره لم تلحظ أنها قامت بتصوير بعض المنتجات الجنسية "الواقي الذكري" والذي تواجد بكمية كبيرة أسفل شاشة التلفزيون.

وبعد انتشار الفيديو تساءل عدد كبير عن سبب وجود هذه الكميات الكبيرة من هذه المنتجات في منزل مردينيان فيما خمن البعض ان تكون الإعلامية اللبنانية قد قامت بتصوير شاشة تلفزيون داخل إحدى الصيدليات؛ إذ من المستحيل أن تتواجد هذه الكمية في منزل أي إنسان.

بالمقابل رأى عدد من متابعي مردينيان أنها قد تكون تعمدت الأمر كنوع من أنواع الدعاية لهذا المنتج، خصوصًا أن الشركات العالمية أصبحت تتجه لمشاهير السناب شات وإنستغرام من أجل الترويج لمنتجاتهم بطريقة غير مباشرة.

وبهذا الصدد لم تُعلق جويل على الفيديو حتى هذه اللحظة أو تكشف سبب تواجد هذه الكميات في منزلها أو في حال أنها قامت بتصويرها داخل صيدلية.

يُذكر أن الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان كانت أعلنت بوقت سابق تبنيها لطفل يتيم وهي الخطوة التي أثني عليها عدد كبير من جمهورها.