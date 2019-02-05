سعد لمجرد يوجه رسالة لفيفي عبده على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: عبر المطرب المغربي سعد لمجرد عن حبه للفنانة فيفي عبده، موجهًا لها رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "لمجرد" صور لفيفي رد عليها التحية وكتب:" نحن نحبك يا عزيزتي" وكانت فيفي وجهت التحية للشعب المغربي ولسعد لمجرد عبر صفحتها بالموقع نفسه وكتبت:" تحية مني للشعب المغربي سعد لمجرد أحبك". يذكر أن سعد لمجرد طرح مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية بعنوان "بدك ايه"، وهي مزج بين الموسيقي الهندية والعربية، وحققت الأغنية نجاحًاً كبيرًا.

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