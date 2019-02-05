سميرة سعيد تنشر صورًا لأول مرة من ألبوم "يوم ورا يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة تنشر لأول مرة من ألبومها الشهير "يوم ورا يوم"، الذي صدر عام 2002.

وعلقت: "مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلفة من ألبوم يوم ورا يوم تنشر للمرة الأولى، شكرا يوسف أنا فخورة بك".

ألبوم "يوم ورا يوم" صدر في نوفمبر 2002، وضم 12 أغنية أبرزها "قابلتك ليه؟"، "الله يسهلك"، "من يومي"، "كان مالي".