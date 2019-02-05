صابر الرباعي يحيي مهرجان ضيافة في دبي

صابر الرباعي كتبت - تقى عادل أعلن الفنان صابر الرباعي، مشاركته في مهرجان ضيافة التكريمي المقام فعالياته في دبي، من خلال ليلة غنائية يحيها يوم الجمعة 8 فبراير. يحيها يوم الجمعة 8 فبراير. يذكر أن صابر يحتفل بعيد الحب مع جمهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حفله الغنائي على مسرح "برودلي" الشهير، بالإضافة إلى حفله الثاني في كندا يوم الجمعة 15 فبراير.

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