شارموفرز يلتقي بجمهوره على ساحة مسرح المنارة

فريق شارموفرز كتبت - تقى عادل يستعد الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة في القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، ويشاركهم الغناء الـ"دي جي" الهولندي "أفروجاك". يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، ويشاركهم الغناء الـ"دي جي" الهولندي "أفروجاك". يذكر أن آخر الحفلات الغنائية لـ"شارموفرز" كانت في حديقة الحرية بوسط البلد، والتي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا قرابة الـ9 آلاف شخص، وقدموا مجموعة من أغانيهم المفضلة وأحدثهم"زامبا، مفتقد الحبيبة".

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