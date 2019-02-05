هشتاج ريهام سعيد يتصدر تويتر بعد حلقة صبايا أمس

ريهام سعيد كتبت - إيمان محمد تصدرت هشتاج ريهام سعيد تريند "تويتر" وذلك عقب إطلاقها مبادرة لعلاج 100 طفل مصري مصاب بمرض القلب، وذلك عبر برنامجها "صبايا" على فضائية "الحياة. وأعلن حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين دعمه للحملة كما تضامن العديد من الإعلاميين ومنهم الإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة اليوم السابع و زوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن و نجم الأهلي السابق عماد متعب وكابتن أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق والإعلامي سيف زاهر؛ ودكتور توفيق الإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة اليوم السابع و زوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن و نجم الأهلي السابق عماد متعب وكابتن أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق والإعلامي سيف زاهر؛ ودكتور توفيقعكاشة وشريف مدكور ومقدمة برامج الطبخ أسماء والإعلاميه لبني عسل والشيف أسماء. وأعلنت ريهام سعيد، رقم الحساب: 1220001000001031، بجميع فروع بنك مصر للتبرع للحالات. يذاع برنامج "صبايا" يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساءً، إعداد خالد صواف وطارق عباس ومحمد بهنس ، مساعد إخراج عمر حسانين؛ ومن إخراج أحمد حسين.

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