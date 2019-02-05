بالفيديو .. "أبرحل" أحدث أغاني أحلام تتجاوز المليون مشاهدة على يوتيوب

كتبت - إيمان العوضي :

حققت أغنية "أبرحل" للمطربة أحلام، مليونا و 237 ألف مشاهدة، وذلك بعد خمسة أيام من طرحها بشكل منفرد عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز‬⁩، الحان‬⁩ ⁧‫ياسر بوعلي،‬⁩ ⁧‫توزيع‬⁩ عصام الشرايطي‬⁩، ⁧‫المكس‬⁩ ⁧‫جاسم محمد‬⁩، ⁧‫إيقاع‬⁩ ⁧‫ابراهيم حسن‬⁩.



يذكر أن آخر أعمال أحلام كانت أغنية "احلف"، والتي طرحتها منذ شهرين علي طريقة الفيديو كليب، عبر موقع يوتيوب، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من كلمات الشاعر الغنائي قوس، الحان بازل، وتوزيع هشام السكران.