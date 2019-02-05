شاهدوا بعد 8 سنوات من ارتدائه.. نجمة “ستار أكاديمي” تكشف سر خلعها للحجاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:55 مساءً -

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” الفنانة شاهيناز نجمة “ستار أكاديمي” والتي خلعت الحجاب بعد ثماني سنوات ارتدته خلالها.

وأكدت أنها عندما قررت ارتداء الحجاب كان لتتقرب من الله، وأنها لم تكن نادمة على ذلك وأن زوجها فوجئ بها تتخذ هذا القرار، وأنه لا دخل له بارتدائها الحجاب من عدمه، كما أكدت أنها ليست نادمة على خلع الحجاب أيضاً، لأن علاقة الإنسان مع ربه لا يحكمها ارتداء الحجاب أو لا.



وقالت إنها ألغت كل ارتباطاتها مع شركات الإنتاج ولم يتدخل أحد منهم أو يحاول إثناءها عنه، لكنهم كانوا يقولون لها أن تفكر ثانية، وأكدت أنها لم تبتعد عن الفن طوال فترة ارتدائها الحجاب وإنما أصدرت ألبوماً بعنوان “الصعب هيعدي”، وقدمت أيضاً عدة أغان منفردة.

وأكدت أنها عندما وجدت أن هناك من يحاول أن يفرض عليها طريقاً معيناً وحصرها في غناء الأناشيد الدينية، وأنه يجب عليها الابتعاد عن الأغاني الرومانسية، وجدت أن هذا ليس الذي اختارته لحياتها فكان القرار بخلع الحجاب.