راندا البحيري تحتفل بإطلاق أول مشروع تجاري لها على نغمات «يا منعنع».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية راندا البحيري، بافتتاح أول مشروع تجاري لها، بحضور عدد من النجوم وأصدقائها من خارج الوسط الفني.

وأحيا حفل افتتاح المشروع الفنان مصطفى حجاج، والذي أشعل الحفل بنغمات أغنية “يا منعنع، وخطوة”، التي تفاعل معهما جميع الحضور.

وكانت راندا البحيري، قد نشرت صورة لها مؤخرًا من داخل الكافية والذي يشمل قسم بختص بتقديم الفطير المشلتت على الطريقة التقليدية المصرية.

وسبق راندا البحيري، كل من الفنان مصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، نجوم “مصرح مصر”، واللذان افتتحا مطعمًا وكافية خلال الفترة الماضية، وهو نفس المشروع الذي اتجه إليه عدد كبير من النجوم خلال السنوات الماضية.

راندا البحيري حققت في الأيام الماضية نجاحا كبيرا من خلال دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، وخاصة مشهد موتها، الذي شاركت به مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وقالت راندا إن المخرج ظن أنها قد غرقت بالفعل، وأنها سببت الفزع للحضور.

المسلسل يشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.