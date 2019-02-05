دانييلا رحمة مكرّمة لأول مرة في حياتها

لبّت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة دعوة صحيفة (البيان) الكويتية العريقة، لحضور حفلها الـ43، والذي أقيم في الكويت، بحضور عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي، حيث تم تسليمها أول تكريم عن دورها في مسلسل (تانغو)، كأفضل ممثلة، إلى جانب تكريم عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والخليجية أمثال: ليلى علوي، مصطفى شعبان، سعاد العبدالله، داوود حسين، طارق العلي، هيا الشعيبي، النجم اللبناني وليد توفيق وغيرهم من الشخصيات.

دانييلا أعربت عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الأول في حياتها، وفخرها بأن تحصل عليه من جهة عريقة ومن دولة الكويت، وأعلنت على المسرح أنها كانت تحلم دوماً بأن تصبح ممثلة، لكنها يوماً لم تتوقع أن تمثّل بالعربية وأن تستلم تكريماً عن أول دور لها أيضاً، وشكرت المنتج جمال سنان، والمخرج رامي حنا، وشريك النجاح النجم باسل خياط.

على صعيد آخر، بدأت دانييلا اليوم تصوير أول مشاهدها في المسلسل الرمضاني الذي سيجمعها بالنجم باسل خياط، للمخرج رامي حنا، والكاتبة ريم حنا، من إنتاج Eagle Films.