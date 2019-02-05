شكرا لقرائتكم بالصور.. عادل إمام يحسم الجدل ويبدأ تصوير مسلسله الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى النجم المصري، عادل إمام، حالة الجدل التي أثيرت حول مسلسله الجديد " #فالنتينو"، والذي ترددت أنباء عن خروجه من السباق الدرامي وعدم لحاقه بالعرض في شهر رمضان المقبل.

وثارت أنباء حول أزمات إنتاجية يواجهها المسلسل الذي يتولى كتابته أيمن بهجت قمر، وإخراجه رامي إمام، ورغم إعلان الشركة المنتجة عن تواجد العمل على خريطة الدراما في الموسم الدرامي المقبل، إلا أن الجميع كان يترقب مصير المسلسل.

وظهرت الرؤية بعد ما شرع عادل إمام في تصوير أول مشاهد المسلسل، مع الفنانة دلال عبد العزيز التي تشاركه البطولة إلى جوار سامح حسين وطارق الإبياري ومحمد كيلاني.

وحرص المنتج هشام تحسين، والكاتب أيمن بهجت قمر، على حضور أول أيام التصوير، التي اختار المخرج رامي إمام أن تجمع مشاهده الأولى بين عادل إمام وزوجته في المسلسل، دلال عبد العزيز، التي تظهر في العمل بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور.