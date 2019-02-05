الشناوي يُوضِّح أنّ دوره في "الهجام" مُركَّب

كشف الفنان عمر الشناوي عن سعادته بالاشتراك في فيلم "الهجام" إنتاج أحمد السرساوي وإخراج مرقص عادل. وقال عمر الشناوي، خلال تصريح خاص له إلى "العرب اليوم": "أكثر ما أسعدني أن الشخصية التي أقدّمها في هذا العمل صعبة ومركبة وغريبة ومختلفة، فأنا أقوم بدور مهندس يتعرّض للعديد من المواقف التي تغيّر من مجرى الأحداث مع "عربي" الذي يُجسّده الفنان أحمد عبدالله محمود". "الهجام" بطولة أحمد عبدالله محمود ومحسن منصور وعايدة رياض ونهى عابدين ووائل عبدالعزيز ومحمود فارس وإنتاج أحمد السرساوي وإخراج مرقص عادل. قد يهمك أيضاً : ليلي عز العرب تُعلن أن شخصيتها في "كارمن" شريرة عمر الشناوي يؤكد أن " الأب الروحي" كانت بداية رائعة له

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