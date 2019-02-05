شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ضخم لجورج وسوف فى عيد الحب.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سلطان الطرب جورج وسوف أن يحيي حفل عيد الحب لهذا العام في دمشق، حيث سيقدم "وسوف"، حفلا غنائيا ضخما يوم 14 فبراير بأحد الفنادق هناك، وتم طرح تذاكر الحفل بفئتين، و من المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء بحضور عدد كبير من محبي وعشاق سلطان الطرب .
ومن المقرر أن يقدم سلطان الطرب عددا من أجمل أغنياته التى ينتظرها منه الجمهور، ومن أبرزها : " صابر وراضي " و " طبيب جراح " و " الهوي سلطان " و " يوم الوداع " ، و غيرهم .
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