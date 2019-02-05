تكريم صابر الرباعي في مهرجان ضيافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يكرم مهرجان ضيافة بمدينة دبي الإماراتية، الفنان التونسي صابر الرباعي، يوم الجمعة القادمة. ونشر "الرباعي" عبر صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للحفل، قائلًا: "سعيد لتكريمي في مهرجان ضيافة لهذا العام، تابعوا المهرجان ليلة الجمعة 8 فبراير 2019". ويقام المهرجان بفندق أتلانتس بمدينة دبي الإماراتية، تحت شعار "التسامح مع الذات" بحضور شخصيات عربية.

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